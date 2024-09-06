Bilecik'te Yaz Spor Okulları Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bilecik'te Yaz Spor Okulları Sona Erdi

Bilecik\'te Yaz Spor Okulları Sona Erdi

Bilecik'in Bayırköy beldesinde düzenlenen yaz spor okulları sona erdi. 7-14 yaş arası 80 öğrenciye yüzme, voleybol ve futbol eğitimi verildi. Okul sonunda öğrencilere sertifikaları dağıtıldı.

06.09.2024 10:24  Güncelleme: 10:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Bayırköy beldesinde yaz spor okulları sona ererken öğrencilere sertifikaları dağıtıldı.

Bayırköy Belediyesi tarafından düzenlenen yaz spor okulları tüm yaz boyunca öğrencilere kapılarını açtı. 7-14 yaş arası 80 öğrenci yüzme, voleybol ve futbol olmak üzere 3 farklı branşta eğitim imkanına sahip oldu.Yaz spor okulları sona ererken eğitim gören 80 öğrenciye sertifikalar Belediye Başkanı Aykut Dilsiz tarafından takdim edildi. Başkan Dilsiz, yaz spor okullarına oluşan ilginin ve talebin yoğunluğundan bahsederek, "Çocuklarda spor bilincinin geliştirilmesi ve yaz tatillerinin daha keyifli hale getirilmesi amacıyla her yıl düzenlenen yaz spor okullarımız bu yılda sorunsuz tamamlandı. Yaz spor okullarımızda çocuklarımızdan beklentimiz sporu, hayatlarının bir parçası haline getirmeleri ve yaşamları boyunca iyi bir sporcu ve vatandaş kimliğini benimseyerek, sağlıklı yaşama adım atmaları öncelikli amacımızdır. Önümüzdeki yıllarda da çeşitli branşlarda kurslarımız devam edecektir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Voleybol, Bayırköy, bilecik, Güncel, Futbol, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te Yaz Spor Okulları Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 07:10:02. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te Yaz Spor Okulları Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement