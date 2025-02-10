Bilecik'te Yeni 'Anne Taksi' Projesi Hayata Geçti - Son Dakika
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Bilecik'te Yeni 'Anne Taksi' Projesi Hayata Geçti

Bilecik\'te Yeni \'Anne Taksi\' Projesi Hayata Geçti

Bilecik Belediyesi, yeni anneler ve anne adayları için ev-hastane ulaşımını sağlamak amacıyla 'Anne Taksi' projesini başlattı. Proje, sosyal destek hizmetleri kapsamında ücretsiz ulaşım imkanı sunuyor.

10.02.2025 16:08  Güncelleme: 16:09
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Bilecik Belediyesi, yeni anne ve anne adaylarının ev ve hastane arası ulaşımını gerçekleştirecek "Anne Taksi" projesini hayata geçirdi.

Sosyal belediyecilik anlayışı ve toplum sağlığına yönelik çalışmalar kapsamında önemli adımlar atan Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, şehirde yeni bir destek projesini daha hayata geçirdi. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen "Anne Taksi" uygulamasıyla birlikte, desteğe ihtiyaç duyan ailelerde doğum yapan anneler hastaneden evlerine ücretsiz olarak rahatça ve güvenle ulaşabilecek.

"Anne adaylarımızın yanındayız"

Kentte ilk kez hayata geçirilecek projeyle ilgili bilgi veren Başkan Subaşı, "Annenin en kıymetli yolculuğu evladını dünyaya getirme sürecidir. Biz bu süreçte kıymetli anne adaylarının yanında olmak, onların kaygılarını en aza indirmek istiyoruz. Hamile kadınlarımızın sağlık hizmetlerine daha hızlı ve güvenli erişimini sağlamak için geliştirdiğimiz 'Anne Taksi' uygulaması acil durumlarda hemen annelerimizin yanlarında olacak, rutin kontrollerde ise randevu sistemiyle hizmet verecek" dedi. Başkan Subaşı, "Çiçeği burnunda annelerimiz doğum yaptıklarında anne taksimizi arayarak bizlerden hizmet alabilecekler. Sevgili anne adaylarımız, bu uygulama ile sizlere sadece bir telefon mesafesinde olacağız. 'Anne Taksi' uygulamamızın şehrimize, tüm anne adaylarımıza ve yeni annelerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Yeni 'Anne Taksi' Projesi Hayata Geçti - Son Dakika

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