Bilecik'te Yeni Yapılan Merdivenli Yolda Fotoğraf Kareleri Çalındı - Son Dakika
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Bilecik'te Yeni Yapılan Merdivenli Yolda Fotoğraf Kareleri Çalındı

Bilecik\'te Yeni Yapılan Merdivenli Yolda Fotoğraf Kareleri Çalındı

Bilecik Belediyesi tarafından yapılan merdivenli yolda bulunan Şeyh Edebali, Söğüt Süvari Alayı, Atatürk ve eski Bilecik'in fotoğraf kareleri kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Vatandaşlar, Bilecik Valisi Şefik Aygöl'den konunun aydınlatılmasını istiyor.

26.04.2024 11:39  Güncelleme: 11:44
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Bilecik'te geçtiğimiz günlerde belediye tarafından yeni yapılan bir merdivenli yola konulan Şeyh Edebali, Söğüt Süvari Alayı, Atatürk ve eski Bilecik'in yer aldığı fotoğraf karelerini kaldıranlar hala bulunamadı. Vatandaşlar, Bilecik Valisi Şefik Aygöl'den bu konuyu aydınlatmasını istedi.

Bilecik Belediyesi tarafından Atatürk Bulvarı ile Haman Sokağı birbirine bağlayan dik yolda yapılan merdiven çalışması göz doldururken, buraya asılan fotoğraf kareleri bir gecede yerlerinden ya kaldırıldı ya da çalındı. Bu merdiven girişine mermer sütün üzerine, Atatürk'ün Balıkesir Zağnos Paşa Camii'ndeki nutkunun yazılarak ışıklandırılması vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılanırken merdiven boyunca sağ taraftaki duvara 6 adet fotoğraf karesi asıldı. Bu fotoğraf kareleri geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz kişilerce ya kaldırıldı ya da çalındı. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, Bilecik Valisi Şefik Aygöl'den bu konuyu aydınlatmasını istedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Yeni Yapılan Merdivenli Yolda Fotoğraf Kareleri Çalındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te Yeni Yapılan Merdivenli Yolda Fotoğraf Kareleri Çalındı - Son Dakika
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