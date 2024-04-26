Bilecik\'te Yeni Yapılan Merdivenli Yolda Fotoğraf Kareleri Çalındı

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Bilecik'te geçtiğimiz günlerde belediye tarafından yeni yapılan bir merdivenli yola konulan Şeyh Edebali, Söğüt Süvari Alayı, Atatürk ve eski Bilecik'in yer aldığı fotoğraf karelerini kaldıranlar hala bulunamadı. Vatandaşlar, Bilecik Valisi Şefik Aygöl'den bu konuyu aydınlatmasını istedi.

Bilecik Belediyesi tarafından Atatürk Bulvarı ile Haman Sokağı birbirine bağlayan dik yolda yapılan merdiven çalışması göz doldururken, buraya asılan fotoğraf kareleri bir gecede yerlerinden ya kaldırıldı ya da çalındı. Bu merdiven girişine mermer sütün üzerine, Atatürk'ün Balıkesir Zağnos Paşa Camii'ndeki nutkunun yazılarak ışıklandırılması vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılanırken merdiven boyunca sağ taraftaki duvara 6 adet fotoğraf karesi asıldı. Bu fotoğraf kareleri geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz kişilerce ya kaldırıldı ya da çalındı. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, Bilecik Valisi Şefik Aygöl'den bu konuyu aydınlatmasını istedi. - BİLECİK