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Bilecik'te Yoğun Sis Sürücülere Zor Anlar Yaşattı - Son Dakika
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Bilecik'te Yoğun Sis Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş uzaklığının 10 metreye kadar düşmesiyle birlikte ilçe merkezi ve çevre yollarında sürücüler sıkıntılı anlar yaşadı. Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, sisin bir süre daha devam edeceğini bildirdi. Şoförler Odası Başkanı ise sürücülere sis lambalarını kullanmaları ve dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Bilecik\'te Yoğun Sis Sürücülere Zor Anlar Yaşattı
04.01.2024 - 10:20,  Güncelleme: 10:22
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis sürücülere sıkıntılı anlar yaşatıyor.

İlçede sabah saatlerinde etkili olan ve görüş uzaklığını 10 metreye kadar düşüren sis sürücülere sıkıntılı anlar yaşattı. Hava sıcaklığının en yüksek 14, en düşük ise 4 derece olması beklenen ilçede sabah saatlerinde etkili olan sis günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Görüş uzaklığının 10 metreye kadar düşmesi nedeniyle ilçe merkezinin yanı sıra, çevre yolu ve ilçe yollarında sürücüler sıkıntılı anlar yaşadı. Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, bir süre daha sabahları yoğun sisin devam edeceğini bildirdiler. Şoförler Odası Başkanı Emin Çeşmeci, sürücülerin sabah saatlerinde etkili olsan sis nedeni ile özellikle öğrenci ve işçi servisi yapan sürücülerin sis lambalarını kullanmalarını ve daha dikkatli seyretmelerini istedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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