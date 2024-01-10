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Bilecik'te yoğun yağış nedeniyle kaya parçaları trafiği aksattı - Son Dakika
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Bilecik'te yoğun yağış nedeniyle kaya parçaları trafiği aksattı

Bilecik-Bozüyük karayolu İstasyon Mahallesi mevkisindeki bir yamaçta toprak kayması yaşandı. Kaya parçaları yola düşerek trafikte aksamalara neden oldu. Trafik ve karayolları ekipleri olay yerine sevk edildi ve kaya parçaları kaldırılarak trafik normale döndü. Bölgede bulunan koruyucu çelik file sayesinde olası bir facia önlendi.

Bilecik\'te yoğun yağış nedeniyle kaya parçaları trafiği aksattı
10.01.2024 - 14:10,
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Bilecik'te yoğun yağış nedeniyle yamaçtan karayoluna düşüne kaya parçaları trafiği aksattı.

Bilecik- Bozüyük karayolu İstasyon Mahallesi mevkisindeki bir yamaçta sabah saatlerinde toprak kayması yaşandı. Toprakla birlikte kaya parçaları Bilecik-Bozüyük karayoluna düşerken, trafikte aksamalar yaşandı. Bölgeye trafik ve karayolları ekipleri sevk edilirken, toprak ve kaya parçaları kepçe yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Öte yandan bu bölgede koruyucu çelik file bulunması ile muhtemel bir facianın önüne geçilmiş oldu. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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