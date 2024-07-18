Bilecik\'te Yol Çalışması Nedeniyle Güzergah Değişikliği

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Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik'e gidecek vatandaşları yeni güzergah konusunda uyardı.

Pazaryeri'nde devam eden yol yapım çalışmasından dolayı trafik güzergahında değişiklik yapıldığını belirten Başkan Tekin, "İlçemizden Bilecik istikametine giden karayolunda asfalt yenileme çalışması yapıldığından, ilçemize girişler ve çıkışlar Karaköy içinden geçen alternatif yoldan yapılacaktır. Işıkların olduğu geçiş yeri trafiğe kapatılmıştır" ifadelerini kullandı. - BİLECİK