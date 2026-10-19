Bilecik'te yola dökülen kum nedeniyle sürücüler frende araçların kaydığını söylüyor - Son Dakika
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Bilecik'te yola dökülen kum nedeniyle sürücüler frende araçların kaydığını söylüyor

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Bilecik\'te yola dökülen kum nedeniyle sürücüler frende araçların kaydığını söylüyor
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Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi'ndeki Şeyh Edebali Bulvarı'nda yol kenarına, zabıtanın da bilmediği kişilerce kamyonlarla ince kum döküldü. Sürücüler, yağmurla yola savrulan kum nedeniyle frende araçların kaydığını söyleyerek kumun bir an önce kaldırılmasını istedi.

Bilecik'te bir yolun kenarına kamyon kamyon dökülen kumlar tehlike saçıyor.

Bileick merkez Bahçelievler Mahallesi Şeyh Edebali Bulvarı üzerinde yol kenarına zabıtanın da bilmediği kişiler tarafından kamyon kamyon ince kum dökülüyor. Bu kumlar yağmur sularıyla yola saçılmasıyla araçlarda tehlike oluşturması sürücülerin tepkilere neden oldu. Sürücüler olası bir firende araçların kumlanmadan dolayı kaydığı söyleyerek, yolunda bir kısmını kapatan kumların biran önce alınması istediler.

Kaynak: İHA
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