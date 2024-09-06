Duyarlı Vatandaş Parayı Karakola Teslim Etti

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Bilecik'te yolda bir miktar para bulan şahıs parayı karakola teslim etti.

Bilecik merkez Ertuğrul Gazi Mahallesinde yolda yürüyen Onur Uçgun isimli vatandaş yerde bir miktar para buldu. Parayı hemen aynı mahallede bulunan Ertuğrul Gazi Polis Merkezi Amirliğine teslim eden Uçkun, "Yolda yürürken yerde bir miktar para gördüm. Hemen saydın para bin TL civarındaydı. Bu paranın sahibinin bulunması için karakola giderek teslim ettim. Aynısı benim başıma da gelebilirdi. Herkes böyle duyarlı olsa bu ülkemizde daha yaşanabilir bir hale gelir" dedi. - BİLECİK