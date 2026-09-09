Bilecik'te yurt güvenliği toplantısı vali ve 80 il valisinin katılımıyla yapıldı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak başkanlığında Video Konferans Sistemi üzerinden 'Yurt Güvenliği Toplantısı' düzenlendi. Toplantıya Bilecik Valisi'nin yanı sıra 80 ilin valisi, emniyet müdürleri ve diğer yetkililer katılarak öğrenci yurtlarında güvenlik tedbirlerini değerlendirdi.
Bilecik'te 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde öğrenci yurtlarında güvenlik için düğmeye basıldı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın başkanlığında, Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden 'Yurt Güvenliği Toplantısı' düzenlendi. Toplantıya Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in yanı sıra 80 ilin valisi, 81 ilin emniyet müdürü, il jandarma komutanları, gençlik ve spor il müdürleri ile sanayi ve teknoloji il müdürleri katıldı.
Toplantıda, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğrenci yurtlarında huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik alınacak tedbirler ele alınırken, kurumlar arasındaki koordinasyon ve yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.
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