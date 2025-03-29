Bilecik'te Zabıta Ekipleri Ramazan Bayramı İçin Sıkı Denetimlerde Bulundu - Son Dakika
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Bilecik'te Zabıta Ekipleri Ramazan Bayramı İçin Sıkı Denetimlerde Bulundu

Bilecik\'te Zabıta Ekipleri Ramazan Bayramı İçin Sıkı Denetimlerde Bulundu

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan Bayramı dolayısıyla unlu mamul üreten işyerlerinde gerçekleştirdiği denetimlerde, gıda güvenliği ve hijyen standartlarına büyük önem vererek, işletmeleri detaylı bir şekilde inceledi.

29.03.2025 10:32  Güncelleme: 10:33
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Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehir genelinde unlu mamul üreten işyerlerinde sıkı denetimler gerçekleştirdi.

Özellikle halk sağlığı açısından risk oluşturabilecek unsurlara karşı kontrollerini artıran zabıta ekipleri, gıda ürünlerinin güvenliğini ve hijyen standartlarını ön planda tutarak işletmelerde temizlik ve saklama şartlarına detaylı şekilde inceledi.

Tatlı ve baklava çeşitlerinde yakın inceleme

Denetimlerde, bayram dolayısıyla talebin arttığı baklava ve çeşitli tatlı ürünleri odak noktası oldu. Kullanılan malzemelerin saklama şartları, üretim süreçlerindeki temizlik ve hijyen standartları gibi kritik detaylara önem verildi. Şartlara aykırı faaliyet gösteren işyerleri hakkında gerekli yasal işlemler uygulanırken, işletme sahiplerine ve çalışanlarına bilgilendirme yapılarak halk sağlığını koruma bilinci oluşturuldu.

Vatandaşlara duyarlılık çağrısı

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, olumsuz durumlarla karşılaşıldığında vatandaşların 153 numaralı telefon üzerinden Zabıta Müdürlüğü ile iletişime geçebileceğini belirtti. Denetimlerin Ramazan Bayramı süresince de titizlikle devam edeceği ve halkın sağlıklı, güvenilir hizmet almasının öncelikli hedef olduğu açıklandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Zabıta Ekipleri Ramazan Bayramı İçin Sıkı Denetimlerde Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te Zabıta Ekipleri Ramazan Bayramı İçin Sıkı Denetimlerde Bulundu - Son Dakika
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