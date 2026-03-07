Bilecik'in Osmaneli ilçesinde zabıta ekipleri, meyve sebze pazarında fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdi.

Denetimler, vatandaşların alışverişlerini güvenli ve şeffaf bir şekilde yapabilmesi amacıyla yapıldı. Zabıta ekipleri, tezgahlarda bulunan ürünlerin fiyat etiketi ve mevzuata uygunluğunu kontrol ederek eksik veya yanlış etiket uygulamalarına karşı tedbir aldı. Uygunluk tespit edilen ürünlerin satışına devam edilirken, eksiklik tespit edilen satıcılara gerekli uyarılar yapıldı. Denetimler sayesinde hem tüketici hakları korunmuş oldu hem de pazarın düzenli ve güvenli bir şekilde işletilmesi sağlandı.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, "Meyve sebze pazarımızda vatandaşlarımızın güvenli ve şeffaf bir şekilde alışveriş yapabilmesi için düzenli denetimlerimizi sürdürüyoruz. Eksikliklerin giderilmesi ve mevzuata uygunluğun sağlanması konusunda zabıta ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK