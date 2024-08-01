Bilecik\'te Zabıta Müdürü Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Bilecik'in Söğüt İlçe Belediyesinde görevli Zabıta Müdürü Mehmet Zin hayatını kaybetti.
Söğüt Belediyesinde görevli Zabıta Müdürü Mehmet Zin geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Mehmet Zin'in cenazesi yarın öğle namazına müteakip Söğüt İlçe Mezarlığına defnedilecek.
Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, yayınladığı taziye mesajında, "Merhum Zin'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi. - BİLECİK
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