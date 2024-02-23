Bilecik\'teki Kayı Boyu Anıtı\'nda Bakım Çalışması Yapılıyor

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Bilecik'te bulunan Kayı Boyu Anıtı'nda bakım çalışması yapılıyor.

İstanbul Ankara yolu üzerinde yer alan Bilecik Belediyesi Kayı Boyu Anıtı'nda kapsamlı bakım ve temizlik çalışması yapılıyor. 'Diriliş, Kuruluş ve Kurtuluş'un Şehri Bilecik'e Hoş geldiniz' temasıyla binlerce kişinin ziyaret ederek, hatıra fotoğrafları çektirdiği anıtın çevresinde düzenleme ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Anıtta yer alan yazı ve görsellerin de bakımının yapıldığı çalışmalar kapsamında peyzaj ve yeniden düzenleme faaliyetleri de gerçekleştiriliyor.

Bilecik Belediyesi çalışmalar kapsamında anıta giden ulaşım yolunda da gerekli düzenlemelerin gerçekleşeceğini belirtti. - BİLECİK