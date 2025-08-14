Bilecik\'teki Yangın Kontrol Altında

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, Deresakarı ve Selbükü köyleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın, Geçitli Köyü'nü tehdit etti.

Ekipler, yangın tehlikesine karşı hazırlıklı olmak ve köy halkının yaşadığı kaygıyı azaltmak amacıyla Geçitli Köyü'nde saha çalışmasına başladı. Psikososyal destek kapsamında köy halkıyla birebir görüşmeler yapılarak rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunuldu. Köy muhtarı Metin Çakır'ın yangın bölgesinde olduğu öğrenilirken, kendisiyle yapılan telefon görüşmesinde yangının kontrol altına alındığı bilgisi alındı. Bu gelişmeyle birlikte köyde tahliye işlemi gerçekleştirilmedi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından psikososyal ekip, özellikle çocuklar, yaşlılar ve hassas gruplara yönelik destek çalışmalarını sürdürdü. Vatandaşların endişelerini gidermeye yönelik bilgilendirmeler yapılırken, ekiplerin köydeki varlığı mahalle halkına moral verdi. - BİLECİK