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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde onarımı yeni tamamlanan park çöplüğe döndü - Son Dakika
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde onarımı yeni tamamlanan park çöplüğe döndü

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde onarımı yeni tamamlanan Fatma Koç Parkı, duyarsız vatandaşlar yüzünden ilk günden çöplüğe dönüştü. Parkta bulunan kamelyalara çöp atan vatandaşlar, duyarlı vatandaşların tepkisine neden oldu.

Bilecik\'in Pazaryeri ilçesinde onarımı yeni tamamlanan park çöplüğe döndü
26.12.2023 - 15:31,
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde onarımı yeni tamamlanan park, duyarsız vatanlar yüzünden ilk günden çöplüğe çevrildi.

Pazaryeri ilçe meydanında 2010 yılında Kamil Koç'un kızları ve torunları tarafından yaptırılan Fatma Koç Parkı, belediyenin yaptığı çalışmayla yeni kimliğine kavuştu. Geçtiğimiz günlerde çalışması tamamlanan park daha ilk günden duyarsız vatandaşlar tarafından çöplüğe çevrildi. Meydana ilçe halkının oturması için kamelyalar yapılırken, her 3 metrede bir çöp tenekesi olmasına rağmen bazı duyarsız vatandaşların ilk günden kamelyaların içindeki çiçekliklere çöp atması duyarlı vatandaşların tepkilerine neden oldu. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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