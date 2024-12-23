Bilecik Tiyatro Günleri'nde Şakşakçılar Oyunu Ayakta Alkışlandı - Son Dakika
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Bilecik Tiyatro Günleri'nde Şakşakçılar Oyunu Ayakta Alkışlandı

Bilecik Tiyatro Günleri\'nde Şakşakçılar Oyunu Ayakta Alkışlandı

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen Tiyatro Günleri kapsamında 'Şakşakçılar' adlı oyun sahnelendi. Usta oyuncular Çağlar Çorumlu, Erkan Baylav ve Albina Özden'in yer aldığı oyunu izleyenler büyük bir keyif aldı. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, oyunculara teşekkür ederek hediyeler takdim etti.

23.12.2024 15:51  Güncelleme: 15:53
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Bilecik Belediyesi tarafından kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında sahne alan Şakşakçılar adlı oyunun usta oyuncuları, ayakta alkışlandı.

Bilecik Tiyatro Günleri kapsamında Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde sahne alan oyunu Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş izledi. Çağlar Çorumlu, Erkan Baylav ve Albina Özden'in yer aldığı oyun sonrasında Başkan Subaşı, oyunculara teşekkür ederek, çiçek takdim etti.

Güzel ve keyifli bir tiyatro oyunu sahnelendiğine dikkat çeken Belediye Başkanı Subaşı, oyunculara ayrıca Bilecik seramiği üzerine yansıtılmış Atatürk portresi hediye ederek, fotoğraf çektirdi.

Usta oyuncu Çağlar Çorumlu ise Bilecik'te sahne aldığı için duyduğu mutluluğu belirterek, Belediye Başkanı Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

'Çocuklara ücretsiz sunulacak'

Bilecik Tiyatro Günleri kapsamında 24 Salı günü aynı saatte Münasebetsiz adlı oyun ve 25 Aralık Çarşamba günü ise Deli Bayramı adlı oyun Bileciklilerle buluşurken, 29 Aralık Pazar günü ise 14: 00 ve 17: 00 saatlerinde Islık Çalan Kırmızı Başlıklı Kız adlı oyun iki seans halinde çocuklara ücretsiz sunulacak. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Tiyatro Günleri'nde Şakşakçılar Oyunu Ayakta Alkışlandı - Son Dakika

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