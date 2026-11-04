Bilecik U12 Ligi\'nde 11. ve 12. haftalar gol yağmuruyla geçti, Söğütspor zirvede kaldı

Bilecik U12 Gençler Ligi'nde cumartesi ve pazar günleri oynanan maçlarda adeta gol yağmuru yaşandı.

Bilecik U12 Gençler Ligi A ve B Gruplarında cumartesi ve pazar günleri oynanan maçlarda 11 ve 12'inci haftalar geride kaldı. A Grubu'ndan Cumartesi günü oynan ligin 11'inci haftasında Lider Söğütspor, Bilecik Gençlerbirliği Spor deplasmanından 9-0'lık skorla döndü. Demirköy 2018 Spor kendi evinde Pazaryerispor ile 1-1 berabere kalırken, Bozüyük Gücüspor, Gölpazarıspor'u 4-0'lık skorla geçti. Ligin 11'inci haftasında Bozüyükspor BAY geçti. Pazar günü oynana ligin 12'inci haftasında lider Söğütspor kendi evinde Demirköy 2018 Spor'u 6-0'lık skorla yenerken, Bozüyük Gücüspor, Pazaryerispor deplasmanında 14-0'lık skorla döndü. Gölpazarıspor ligden çekilen Bozüyükspor karşısında 3-0 hükmen galip sayılırken, bu haftayı da Bilecik Gençlerbirliği Spor BAY geçti Bu skorlar sonrasında Söğütspor 30 puanla liderliği sürdürürken, 24m puanlı Bozüyük Gücüspor, 21 puanlı Gölpazarıspor ve 15 puanlı Bilecik Gençlerbirliği Spor lideri takip etti.

B Grubu'nda kıran kırana liderlik mücadelesi

B Grubu'nda Cumartesi günü oynanan ligin 11'inci haftasında Lider 4 Eylülspor kendi evinde Lefke Birlikspor'u 2-0'lık skorla geçti. Vitraspor kendi evinde BFA'ya 2-0 yenilirken, Osmanelispor, 1299 Bilecikspor Kulübü aynı skorla yendi. Güneşspor ligden çekilen Ertuğrulspor karşısında 3-0 hükmen galip sayıldı. Pazar günü oynana ligin 12'inci haftasında Vitrapor kendi evinde Osmanelispor'u 2-0'lık skorla yenerken, 1299 Bilecik Spor Kulübü ile Güneşspor 2-2 berabere kaldı. BFA, Osmaneli deplasmanında Lefkebirlikspor'u 1-0'lık skorla geçerken, lider 4 Eylül Spor ligden çekilen Ertuğrulspor karşısında 3-0 hükmen galip sayıldı. Bu sonuçlar sonrasında 4 Eylül Spor 29 puanla liderliği sürdürürken, BFA 29, Vitraspor 26 ve 1299 Bilecik Spor Kulübü 19 puanla lideri takip etti.