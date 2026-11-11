Bilecik Ulupınar\'da tarlalara zarar veren 260 kiloluk yaban domuzu avlandı

Bilecik Ulupınar'da tarlalara zarar veren 260 kiloluk yaban domuzu avlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik merkez Ulupınar köyünde çiftçilerin tarlalarına zarar veren dev yaban domuzu, 'İslam Arar Postası' adlı avcı grubunca vuruldu. 16 kişilik grubun yaklaşık 4 saatlik uğraşının ardından vurulan domuzun 260 kilo geldiği öğrenildi.
Bilecik'te çiftçilerin tarlarına zarar veren dev yaban domuzu avcılar tarafından vuruldu.
Bilecik'te 'İslam Arar Postası' adlı avcı grubu merkez Ulupınar köyünde çiftçilerin tarlalarına musallat olan dev domur için harekete geçti. 16 kişilik grup üyesi Ulupınar Köyü'nde yaklaşık 4 saatlik uğraş sonundan dev yaban domuzunu vurmayı başardılar. Avcılar daha sonra domuzla hatıra fotoğrafı çektirirken, hayvanın 260 kilo geldiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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