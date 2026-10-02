Bilecik UMKE, Eskişehir\'deki 3 günlük bölge tatbikatından tam not aldı

Bilecik UMKE, Eskişehir'deki 3 günlük bölge tatbikatından tam not aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir UMKE ev sahipliğinde Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'nın katılımıyla düzenlenen Bölge Tatbikat Kampı'na Bilecik UMKE de katıldı. 3 gün süren kampta deprem ve kazaya anında müdahale tatbikatı yapıldı ve ekipler koordinasyon ile deneyim paylaşımı fırsatı buldu.
Bilecik Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi'nin (UMKE) katıldığı gerçeği aratmayan tatbikat tam not aldı.
Eskişehir UMKE ev sahipliğinde 26.'ncı bölge illeri olan Eskişehir, Bilecik ve Kütahya katılımıyla Bölge Tatbikat Kampı gerçekleştirildi.
Ekipler arası koordinasyonun güçlendirilmesi, bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması ve afetlere hazırlık kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen tatbikat kampında, ekipler bilgi ve tecrübelerini sahaya yansıtma fırsatı buldu. Deprem ve kazada anında ve hızlı müdahale tatbikatı yapılırken, 3 gün süren kamp hatıra fotoğrafın çekinmesiyle son buldu.
Kaynak: İHA
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