Bilecik UMKE, Eskişehir\'deki 3 günlük bölge tatbikatından tam not aldı

Bilecik Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi'nin (UMKE) katıldığı gerçeği aratmayan tatbikat tam not aldı.

Eskişehir UMKE ev sahipliğinde 26.'ncı bölge illeri olan Eskişehir, Bilecik ve Kütahya katılımıyla Bölge Tatbikat Kampı gerçekleştirildi.

Ekipler arası koordinasyonun güçlendirilmesi, bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması ve afetlere hazırlık kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen tatbikat kampında, ekipler bilgi ve tecrübelerini sahaya yansıtma fırsatı buldu. Deprem ve kazada anında ve hızlı müdahale tatbikatı yapılırken, 3 gün süren kamp hatıra fotoğrafın çekinmesiyle son buldu.