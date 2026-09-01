Bilecik Üniversitesi'nde Yurt Personeline Eğitim - Son Dakika
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Bilecik Üniversitesi'nde Yurt Personeline Eğitim

Bilecik Üniversitesi\'nde Yurt Personeline Eğitim
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Yurt yönetim memurları, etkin hizmet için eğitim aldı. Kalite artırma ve iletişim güçlendirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin açılmasına günler kala, yurt yönetim memurları ve personeline eğitim verildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdür Ramazan Demir başkanlığında yurt yönetim memurları ve personeline yönelik gelişim eğitimi programı gerçekleşti. Eğitim programında; yurt hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi, hizmet kalitesinin artırılması, kurum içi iletişim ve koordinasyonun güçlendirilmesi konularında değerlendirmelerde bulunuldu. İl Müdürü Ramazan Demir, personelin mesleki gelişiminin önemine değinerek üniversite öğrencilerine sunulan yurt hizmetlerinin daha da geliştirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Üniversitesi'nde Yurt Personeline Eğitim - Son Dakika

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