Bilecik Valiliği Kamu Mesai Saatlerini Değiştirdi

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Bilecik'te Valilik, kamu mesai saatlerini değiştirdi.
Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada; "18 Aralık Pazartesi gününden geçerli olmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 100 üncü maddesine göre İlimizde uygulanacak mesai saatleri sabah 08.30-12.30 ve öğle 13.-17.30 olarak düzenlenmiştir. Bazı kamu kurum ve kuruluşlar için özel kanun ve talimatlarla tespit edilmiş olan mesai saatlerinin uygulanmasına ilişkin esaslar saklıdır" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK
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