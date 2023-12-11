Bilecik Valiliği Kamu Mesai Saatlerini Değiştirdi

Bilecik'te Valilik, kamu mesai saatlerini değiştirdi.

Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada; "18 Aralık Pazartesi gününden geçerli olmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 100 üncü maddesine göre İlimizde uygulanacak mesai saatleri sabah 08.30-12.30 ve öğle 13.-17.30 olarak düzenlenmiştir. Bazı kamu kurum ve kuruluşlar için özel kanun ve talimatlarla tespit edilmiş olan mesai saatlerinin uygulanmasına ilişkin esaslar saklıdır" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK