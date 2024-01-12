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Bilecik Valiliği, yeni toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılacak yerlerin planlamasını paylaştı - Son Dakika
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Bilecik Valiliği, yeni toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılacak yerlerin planlamasını paylaştı

Bilecik Valiliği, kentte yapılacak olan yeni toplantı ve gösteri yürüyüşleri için planlamayı paylaştı. Valilik, alternatif miting alanlarını da belirterek Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Çay Bahçesi önünü toplanma ve yürüyüş alanı olarak belirledi. Gazipaşa Mahallesi Birlik 2 Sokak ve Ertuğrulgazi Mahallesi Kaynak Caddesi ile Ersin Sokak kesişim noktası ise alternatif miting alanları olarak belirlendi.

Bilecik Valiliği, yeni toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılacak yerlerin planlamasını paylaştı
12.01.2024 - 12:35,
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Bilecik Valiliği, yeni toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılacak yerlerin planlamasını paylaştı.

Bilecik Valiliği kentte yeni toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılacak yerlerin planlamasını paylaşarak alternatif miting alanlarını da belirtti. Bilecik Valiliğinin paylaşmış olduğu planlamaya göre, "Cumhuriyet Meydanı miting alanı Adliye sarayı önündeki Cumhuriyet alanı olarak belirtilirken toplanma alanının ise Tevfikbey Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Çay Bahçesi önü olduğu belirlendi. Yürüyüş güzergahı ise Atatürk Çay Bahçesi önünden Cumhuriyet Meydanına kadar olan alan olarak belirlendi. Alternatif miting alanı olarak Gazipaşa Mahallesi Birlik 2 Sokak no: 2' de bulunan alan olarak belirlenirken, toplanma alanının ise Ertuğrulgazi Mahallesi Kaynak Caddesi ile Ersin Sokak kesişim noktasında bulunan boş alan olduğu belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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