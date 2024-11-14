Bilecik Valisi Aygöl, Porselen Fabrikalarının Ekonomik Katkısını Vurguladı - Son Dakika
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Bilecik Valisi Aygöl, Porselen Fabrikalarının Ekonomik Katkısını Vurguladı

Bilecik Valisi Aygöl, Porselen Fabrikalarının Ekonomik Katkısını Vurguladı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, ildeki porselen fabrikalarının ekonomik büyüme ve istihdamda büyük rol oynadığını belirtti. Fabrikanın aylık üretim kapasitesi ve iş gücü hakkında bilgi verdi.

14.11.2024 10:23  Güncelleme: 10:25
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kentteki porselen fabrikalarını Bilecik'in ekonomik büyümesine ve istihdam imkanlarının artmasında büyük rol oynadıklarını söyledi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Pazaryeri ziyaretlerinde Belediye Başkanı Zekiye Tekin ile birlikte ilçede faaliyet gösteren bir porselen fabrikasını ziyaret etti. Ziyarette tesisin üretim kapasitesi katkısı hakkında yetkililerden bilgi alan

Vali Aygöl, fabrikanın Bilecik istihdamına sağladığı önemli destek ve ihracat başarısına dikkat çekti. Fabrikanın aylık bin 800 üretim kapasitesine sahip olduğu anlatan Vali Aygöl, "Yıllık toplam 13 bin ürüne ulaşan üretim hacmi ile Türkiye'nin porselen sektöründe önde gelen ihracat şampiyonları arasında yer alıyor. Ayrıca, şirketin, toplam 620 çalışanıyla Bilecik'in ekonomik büyümesine ve istihdam imkanlarının artmasına önemli katkılar sunuluyor. Bu tür yatırımlar sayesinde Bilecik, üretimden istihdama, ekonomiden sosyal yaşama kadar her alanda gelişme kaydediyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Valisi Aygöl, Porselen Fabrikalarının Ekonomik Katkısını Vurguladı - Son Dakika

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