Bilecik Valisi Aygöl, Şehit Aileleri ve Gazileri Ziyaret Etmeye Devam Ediyor

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, şehit ailelerini ve gazileri ziyaret etmeye devam ediyor.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ile 1998 yılında hain terör örgütü ile girilen çatışmada yaralanarak gazi olan Hüseyin Hüsnü Avcı ve ailesine ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında Vali Aygöl, "Her gazimizin yaşadığı zorlu yolculuk, milletimizin bağımsızlık ve onur mücadelesinin bir parçasıdır" dedi. - BİLECİK