Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Söğüt Perşembe Pazarını Ziyaret Etti

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Söğüt ilçesinde kurulan perşembe pazarını ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyarete Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı ve Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut' da katılım sağladı. Vali Sözer, pazarda tezgahları tek tek gezerek hem esnafa hayırlı işler diledi hem de alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti. Ziyareti sırasında esnafın talep ve önerilerini dinleyen Vali Sözer, pazarcılardan mevcut durum hakkında bilgi aldı. Vatandaşların memnuniyetini önemsediklerini belirten Vali Sözer, yerel ekonominin nabzını tutan pazar yerlerinin hem ticaret hem de sosyal yaşam açısından önemli merkezler olduğunu vurguladı. Pazar esnafı ise Vali Sözer'in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini doğrudan iletme fırsatı bulduklarını ifade etti. Vali Sözer, benzer temasların artarak devam edeceğini kaydetti. - BİLECİK