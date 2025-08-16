Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Söğüt Perşembe Pazarını Ziyaret Etti - Son Dakika
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Söğüt Perşembe Pazarını Ziyaret Etti

16.08.2025 13:07  Güncelleme: 13:09
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Söğüt ilçesindeki perşembe pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Sözer, pazardaki tezgahları gezerek esnafa hayırlı işler diledi ve vatandaşların memnuniyetini önemsediğini vurguladı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Söğüt ilçesinde kurulan perşembe pazarını ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyarete Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı ve Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut' da katılım sağladı. Vali Sözer, pazarda tezgahları tek tek gezerek hem esnafa hayırlı işler diledi hem de alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti. Ziyareti sırasında esnafın talep ve önerilerini dinleyen Vali Sözer, pazarcılardan mevcut durum hakkında bilgi aldı. Vatandaşların memnuniyetini önemsediklerini belirten Vali Sözer, yerel ekonominin nabzını tutan pazar yerlerinin hem ticaret hem de sosyal yaşam açısından önemli merkezler olduğunu vurguladı. Pazar esnafı ise Vali Sözer'in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini doğrudan iletme fırsatı bulduklarını ifade etti. Vali Sözer, benzer temasların artarak devam edeceğini kaydetti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, bilecik, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
