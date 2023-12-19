 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bilecik Valisi öğrencilerin sofrasına misafir oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik Valisi öğrencilerin sofrasına misafir oldu

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Kız Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle buluşarak yemek yedi ve öğrencilerin taleplerini dinledi. Vali Aygöl, öğrencilere destek sözü verdi.

Bilecik Valisi öğrencilerin sofrasına misafir oldu
19.12.2023 - 10:55,
Abone Ol

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, öğrencilerin sofrasına misafir oldu.

Vali Aygöl, Bilecik Kız Öğrenci Yurdunda, öğrencilerle buluştu. Vali Aygöl'e eşi Nazlı Aygöl, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir eşlik etti. Öğrencilerle birlikte yemek sırasına giren Vali Aygöl, ardından masaya oturarak misafirleri oldu. Ardından konferans salonunda Vali Aygöl ve öğrenciler hasbihal etti. Öğrencilerin taleplerini dinleyen Aygöl, "Değerli öğrencilerimizin bir derdi sıkıntısı varsa çözeceğiz. Bir istekleri varsa yerine getireceğiz. Bugün burada bizleri çok güzel ağırladılar. Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Bilecik Valiliği, Gençlik, Bilecik, Spor, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik Valisi öğrencilerin sofrasına misafir oldu - Son Dakika


11:23
Borusan Gemlik'teki fabrikasını başka ülkeye taşıyor! Dev tesis satılacak Borusan Gemlik'teki fabrikasını başka ülkeye taşıyor! Dev tesis satılacak
11:18
Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor
11:18
Yanardağın patladığı İzlanda'da acil durum ilan edildi! Lavların yaklaştığı tüm yollar kapatıldı, trafik yasaklandı Yanardağın patladığı İzlanda'da acil durum ilan edildi! Lavların yaklaştığı tüm yollar kapatıldı, trafik yasaklandı
11:01
Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor
10:56
Altının gramı 1.894 liradan işlem görüyor Altının gramı 1.894 liradan işlem görüyor
10:55
Adana'da 58 Milyon TL Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu Adana'da 58 Milyon TL Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu
10:49
Kanarya'ya müjde! Milan Rade Krunic için kararını verdi Kanarya'ya müjde! Milan Rade Krunic için kararını verdi
10:47
Yanına gelen çocuğun sorusu Çakıcı'ya zor anlar yaşattı: Amca tabancan var mı? Yanına gelen çocuğun sorusu Çakıcı'ya zor anlar yaşattı: Amca tabancan var mı?

Son Dakika
11:23 Borusan Gemlik'teki fabrikasını başka ülkeye taşıyor! Dev tesis satılacak
11:18 Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor
11:18 Yanardağın patladığı İzlanda'da acil durum ilan edildi! Lavların yaklaştığı tüm yollar kapatıldı, trafik yasaklandı
11:01 Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor
10:56 Altının gramı 1.894 liradan işlem görüyor
10:55 Adana'da 58 Milyon TL Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu
10:49 Kanarya'ya müjde! Milan Rade Krunic için kararını verdi
10:47 Yanına gelen çocuğun sorusu Çakıcı'ya zor anlar yaşattı: Amca tabancan var mı?
10:44 Boş sanılan tabancayla şakalaşırken arkadaşını vurup öldürdü
10:29 CHP'li Özel'den Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e: Aklını başına al, yoksa biz getiririz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 11:43:41. #1.13#
SON DAKİKA: Bilecik Valisi öğrencilerin sofrasına misafir oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement