Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 393 öğrenciye temel ihtiyaç ödemesi yaptı

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BİLECİK (İHA) – Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yaptığı açıklamada 393 öğrenciye bin liralık temel ihtiyaç ödemesi yapıldığını belirtti.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, öğrencilere ve ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam ediyor. Bilecik Valiliği'ne bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak yapılan yardımı açıklayan Vali Aygöl, "Bilecik Valiliği'ne bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak 393 öğrenciye bin TL destek ödemesi sağlandı. Eğitim ile ilgili temel ihtiyaçları için ödeme talimatı gönderilerek hak sahibi ailelere E-Devlet üzerinden bilgi mesajı iletildi. Sosyal devlet anlayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK