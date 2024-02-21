Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 393 öğrenciye temel ihtiyaç ödemesi yaptı - Son Dakika
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 393 öğrenciye temel ihtiyaç ödemesi yaptı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 393 öğrenciye temel ihtiyaç ödemesi yaptı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Valiliği'ne bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak 393 öğrenciye bin TL destek ödemesi yapıldığını açıkladı. Ödeme talimatı E-Devlet üzerinden hak sahibi ailelere iletilerek, sosyal devlet anlayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olunacağı belirtildi.

21.02.2024 11:17
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BİLECİK (İHA) – Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yaptığı açıklamada 393 öğrenciye bin liralık temel ihtiyaç ödemesi yapıldığını belirtti.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, öğrencilere ve ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam ediyor. Bilecik Valiliği'ne bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak yapılan yardımı açıklayan Vali Aygöl, "Bilecik Valiliği'ne bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak 393 öğrenciye bin TL destek ödemesi sağlandı. Eğitim ile ilgili temel ihtiyaçları için ödeme talimatı gönderilerek hak sahibi ailelere E-Devlet üzerinden bilgi mesajı iletildi. Sosyal devlet anlayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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