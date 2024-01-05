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Bilecik Valisi Şefik Aygöl Başkanlığında 2024 Yılı Kurum Amirleri Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl Başkanlığında 2024 Yılı Kurum Amirleri Toplantısı Gerçekleştirildi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl başkanlığında Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya kurum amirleri katıldı. Toplantıda 2023 yılının değerlendirmesi yapıldı ve 2024 yılı hedefleri üzerine görüşler dile getirildi. Vali Aygöl, 2024 yılı için bir plan ve programın olduğunu belirtti.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl Başkanlığında 2024 Yılı Kurum Amirleri Toplantısı Gerçekleştirildi
05.01.2024 - 11:11,
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl başkanlığında 2024 yılı kurum amirleri toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Şefik Aygöl başkanlığında Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya kurum amirleri katılım gösterdi. Toplantıda öncelikle 2023 yılının değerlendirilmesi yapıldı. 2024 yılının hedefleri üzerine görüşler dile getirildi. Her senenin bir önceki seneye göre daha verimli geçeceğini belirten Vali Aygöl, "Bu sene 2024 Ocak ayından itibaren buradayız. Sene başından sene sonuna kadar yapacağımız her çalışma vatandaşlarımız için önemlidir. Bizler burada 2024 yılı hedefleri için bahsederken aslında bir plan, programda çizmiş bulunmaktayız" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Bilecik Valisi Şefik Aygöl Başkanlığında 2024 Yılı Kurum Amirleri Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik Valisi Şefik Aygöl Başkanlığında 2024 Yılı Kurum Amirleri Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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