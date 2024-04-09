Bilecik Valisi Şefik Aygöl BİL-EN Projesine devam ediyor

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl BİL-EN Projesine kaldığı yerden devam ediyor.

Vali Şefik Aygöl, BİL-EN Projesi kapsamında İbni Sina Mesleki ve Teknik Lisesini ziyaret etti. Öncelik olarak girişte nöbetçi olan öğrenci ile selamlaşan Vali Aygöl ardından öğrencilerle kitap okuma faaliyetini gerçekleştirdi. Kitap okumanın ardından sınıftaki öğrencilere tavsiyede bulunan Vali Aygöl, tercih dönemine değinerek sıkı bir çalışma programının öğrencilere bir ömür boyu rahat ettireceğine değindi.

Ardından Vali Aygöl, çeşitli laboratuvar ve sağlık sınıflarını ziyaret ederek öğrencilerden bilgi aldı.

Öğretmenler odasında öğretmenlerle buluşan Vali Aygöl, eğitimin anne karnında başladığını belirterek, "Öğretmenlerimizin sizlerin emekleri büyük. Eğitim sadece okulda değildir. Anne karnında başlar aslında eğitim. Anne ve babanın eğitimi de çocukların gelişiminde çok büyük bir katkısı vardır" ifadelerine değindi.

Ardından öğrenciler ile voleybol oynayan Vali Aygöl, spor yapmanın sağlık ve gelişim açısından önemine değinerek okuldan ayrıldı. - BİLECİK