Bilecik Valisi Şefik Aygöl, çimento fabrikasında incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, çimento fabrikasında incelemelerde bulundu

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, çimento fabrikasında incelemelerde bulundu

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Vezirhan'da faaliyet gösteren bir çimento fabrikasında devam eden çalışmaları inceledi. Vali Aygöl, işletme sahasını gezip denetimlerde bulundu. Yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alan Vali Aygöl, şehrin sanayileşme alanında etkili olacak pek çok değerli işletmeye ihtiyaç olduğunu belirtti.

23.02.2024 10:37
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, sanayi kuruluşlarındaki incelemelerine devam ediyor.

Vali Aygöl, Bilecik Vezirhan'da faaliyet gösteren bir çimento fabrikasında devam eden çalışmaları inceledi. İşletme sahasını gezen Vali Aygöl, denetimlerde bulundu. Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Aygöl yaptığı açıklamada, "Bugün Vezirhan'da bulunan çimento fabrikasının işletmesinde incelemelerde bulunduk. Yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler aldım ve denetimlerimizi gerçekleştirdik. Bu şehrin çimento fabrikası gibi sanayileşme alanında etkili olacak pek çok değerli işletmeye ihtiyacı var" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Vezirhan, Bilecik, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik Valisi Şefik Aygöl, çimento fabrikasında incelemelerde bulundu - Son Dakika

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