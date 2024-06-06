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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, engelleri kaldırıp yerine sevgiyi koymak için fide dikim programına katıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Yeniçepni köyünde gerçekleşen 'Bozüyük Engelliler Derneği Fide Dikim Programı' düzenlendi.

Programa katılan Vali Aygöl, engelli bireylerin sosyal hayata katılımlılarını güçlendirmek adına böyle bir programa imza atmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Ardından sözlerine devam eden Vali Aygöl, "Engelli bireylerimizin toplumun her kesiminde aktif olarak yer alması bizler için büyük önem taşıyor. Bu tür etkinlikler, hem çevre bilincinin gelişmesine katkı sağlıyor hem de engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata katılımını teşvik ediyor. Bizler her zaman engelli bireylerimizin yanındayız" dedi. - BİLECİK