Bilecik Valisi Şefik Aygöl, engelleri kaldırıp yerine sevgiyi koymak için fide dikim programına katıldı - Son Dakika
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, engelleri kaldırıp yerine sevgiyi koymak için fide dikim programına katıldı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bozüyük Engelliler Derneği tarafından düzenlenen fide dikim programına katılarak engelli bireylerin sosyal hayata katılımlarını güçlendirmek amacıyla destek verdi. Aygöl, engelli bireylerin toplumda aktif olarak yer almasının önemine vurgu yaparak, bu tür etkinliklerin çevre bilincinin gelişmesine ve engelli vatandaşların sosyal hayata katılımını teşvik etmeye yardımcı olduğunu belirtti.

06.06.2024 10:41
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, engelleri kaldırıp yerine sevgiyi koymak için fide dikim programına katıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Yeniçepni köyünde gerçekleşen 'Bozüyük Engelliler Derneği Fide Dikim Programı' düzenlendi.

Programa katılan Vali Aygöl, engelli bireylerin sosyal hayata katılımlılarını güçlendirmek adına böyle bir programa imza atmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Ardından sözlerine devam eden Vali Aygöl, "Engelli bireylerimizin toplumun her kesiminde aktif olarak yer alması bizler için büyük önem taşıyor. Bu tür etkinlikler, hem çevre bilincinin gelişmesine katkı sağlıyor hem de engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata katılımını teşvik ediyor. Bizler her zaman engelli bireylerimizin yanındayız" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Valisi Şefik Aygöl, engelleri kaldırıp yerine sevgiyi koymak için fide dikim programına katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik Valisi Şefik Aygöl, engelleri kaldırıp yerine sevgiyi koymak için fide dikim programına katıldı - Son Dakika
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