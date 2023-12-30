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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, KYK Kız Öğrenci Yurdu inşaatı için müjdeli haberi verdi - Son Dakika
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, KYK Kız Öğrenci Yurdu inşaatı için müjdeli haberi verdi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından inşaatına başlanan KYK Kız Öğrenci Yurdu'nun inşaatının hızla ve titizlikle devam ettiğini belirterek, yurdun 2024-2025 akademik yılına yetiştirilmesi hedeflendiğini ve önümüzdeki eğitim öğretim döneminde öğrencilerin hizmetine sunulacağını açıkladı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, KYK Kız Öğrenci Yurdu inşaatı için müjdeli haberi verdi
30.12.2023 - 10:40,
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, inşaatı devam eden KYK Kız Öğrenci Yurdu için müjdeli haberi verdi.

Bilecik'te Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından inşaatına başlanılan KYK Kız Öğrenci Yurdu Vali Şefik Aygöl tarafından incelendi. Yapılan incelemelerde inşaatın son hızla ve büyük bir titizlikle devam ettiği belirtildi. Vali Aygöl, en büyük KYK öğrenci yurdu olduğunu belirterek, "BŞEÜ yanında yükselen KYK yurdu inşaatında incelemelerde bulundum. 2024-2025 akademik yılına yetiştirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki eğitim öğretimde öğrencilerimizin hizmetine almaya kararlıyız" ifadelerini kullanarak müjdeli haberi verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Bilecik Valisi Şefik Aygöl, KYK Kız Öğrenci Yurdu inşaatı için müjdeli haberi verdi - Son Dakika


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