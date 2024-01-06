Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Mehmet Akif Ersoy İlkokulunu Ziyaret Etti

Bilecik Valisi Şefik Aygöl BİL-EN Programı kapsamında merkez ilçe Mehmet Akif Ersoy İlkokulunu ziyaret ederek velileri kırmadı.

Daha önce okul velilerinin, "Okulumuz şehir merkezinde değil, ayrıca küçük bir okuluz, vali bey bize zor gelir" dediklerini öğrenen Vali Aygöl, bir sürpriz yaparak Mehmet Akif Ersoy okuluna bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretinde öğrencilerin ve okul velilerinin ilgisiyle karşılaşan Vali Aygöl, "Uzak-yakın ya da kenar-merkez anlayışı gütmeden her okulumuzu ziyaret etmek istiyoruz" dedi. Okullarında yerli otomobil TOGG'u görmek isteyen çocuklara bir de söz veren Vali Şefik Aygöl, bu müjdesiyle öğrencileri sevindirdi.

Okuldaki kitap okuma etkinliğine de katılan Vali Aygöl ardından velilerle bir süre sohbet ederek taleplerini dinledi. Ayrıca öğretmenler odası buluşmasında okulda görev yapan öğretmenler ile bir araya gelen Vali Aygöl, kendilerini daima desteklediklerini söyledi ve çalışmalarında başarılar dileyerek okul programını tamamladı.

Vali Aygöl'ün ziyaretinin sonunda kendisine sarılan ve okuldan ayrılmasını istemeyen bir öğrenciyi "O halde ben seni valiliğe götüreyim" diyerek kucağına alması, ziyaretteki tebessüm ettiren anlardan biri oldu. - BİLECİK