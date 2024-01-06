 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Mehmet Akif Ersoy İlkokulunu Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Mehmet Akif Ersoy İlkokulunu Ziyaret Etti

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, BİL-EN Programı kapsamında merkez ilçe Mehmet Akif Ersoy İlkokulunu ziyaret ederek velileri kırmadı. Vali Aygöl, okul velilerinin endişelerini gidermek için sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretinde öğrenciler ve velilerle bir araya gelen Vali Aygöl, her okulu ziyaret etmek istediklerini belirtti. Ayrıca çocuklara yerli otomobil TOGG'u gösterme sözü verdi. Vali Aygöl, okulda kitap okuma etkinliğine katıldı ve velilerle sohbet ederek taleplerini dinledi. Öğretmenlerle de bir araya gelen Vali Aygöl, desteklerini ifade etti ve başarılar diledi. Ziyaretin sonunda bir öğrenciyi kucağına alarak valiliğe götürme teklifiyle tebessüm ettiren anlar yaşandı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Mehmet Akif Ersoy İlkokulunu Ziyaret Etti
06.01.2024 - 10:22,  Güncelleme: 10:25
Abone Ol

Bilecik Valisi Şefik Aygöl BİL-EN Programı kapsamında merkez ilçe Mehmet Akif Ersoy İlkokulunu ziyaret ederek velileri kırmadı.

Daha önce okul velilerinin, "Okulumuz şehir merkezinde değil, ayrıca küçük bir okuluz, vali bey bize zor gelir" dediklerini öğrenen Vali Aygöl, bir sürpriz yaparak Mehmet Akif Ersoy okuluna bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretinde öğrencilerin ve okul velilerinin ilgisiyle karşılaşan Vali Aygöl, "Uzak-yakın ya da kenar-merkez anlayışı gütmeden her okulumuzu ziyaret etmek istiyoruz" dedi. Okullarında yerli otomobil TOGG'u görmek isteyen çocuklara bir de söz veren Vali Şefik Aygöl, bu müjdesiyle öğrencileri sevindirdi.

Okuldaki kitap okuma etkinliğine de katılan Vali Aygöl ardından velilerle bir süre sohbet ederek taleplerini dinledi. Ayrıca öğretmenler odası buluşmasında okulda görev yapan öğretmenler ile bir araya gelen Vali Aygöl, kendilerini daima desteklediklerini söyledi ve çalışmalarında başarılar dileyerek okul programını tamamladı.

Vali Aygöl'ün ziyaretinin sonunda kendisine sarılan ve okuldan ayrılmasını istemeyen bir öğrenciyi "O halde ben seni valiliğe götüreyim" diyerek kucağına alması, ziyaretteki tebessüm ettiren anlardan biri oldu. - BİLECİK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mehmet Akif Ersoy, Bilecik Valiliği, yerli oto, TOGG, Eğitim, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Mehmet Akif Ersoy İlkokulunu Ziyaret Etti - Son Dakika


11:47
Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu
11:17
Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu
11:17
Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç 2 şehrimizin adını verdi Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç 2 şehrimizin adını verdi
11:14
Kadıköy'de öğrenci servisi böyle kaçırılmış! Yaşanan panik kamerada Kadıköy'de öğrenci servisi böyle kaçırılmış! Yaşanan panik kamerada
10:51
Haberi Ali Koç bizzat verdi! Yıldız futbolcu Fener'e gelmek istiyor Haberi Ali Koç bizzat verdi! Yıldız futbolcu Fener'e gelmek istiyor
10:50
Ünlü Hollywood oyuncusu Christian Oliver, Karayipler'de uçak kazasında hayatını kaybetti Ünlü Hollywood oyuncusu Christian Oliver, Karayipler'de uçak kazasında hayatını kaybetti
10:43
Ölümlü Dünya 2, 200 milyonla tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi oldu Ölümlü Dünya 2, 200 milyonla tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi oldu
10:25
Ali Koç'tan çok konuşulacak sözler: Polisler soyunma odasını bastı Ali Koç'tan çok konuşulacak sözler: Polisler soyunma odasını bastı

Son Dakika
11:47 Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu
11:17 Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu
11:17 Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç 2 şehrimizin adını verdi
11:14 Kadıköy'de öğrenci servisi böyle kaçırılmış! Yaşanan panik kamerada
10:51 Haberi Ali Koç bizzat verdi! Yıldız futbolcu Fener'e gelmek istiyor
10:50 Ünlü Hollywood oyuncusu Christian Oliver, Karayipler'de uçak kazasında hayatını kaybetti
10:43 Ölümlü Dünya 2, 200 milyonla tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi oldu
10:25 Ali Koç'tan çok konuşulacak sözler: Polisler soyunma odasını bastı
09:30 Dizisi için final kararı alınan Hayal Köseoğlu, Hudutsuz Sevda'ya katıldı
09:21 Diyarbakır'da silahlı saldırı! Yoldan geçen otobüsün şoförü hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 12:16:56. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Mehmet Akif Ersoy İlkokulunu Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement