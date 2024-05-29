Bilecik Valisi Şefik Aygöl, öğrencilerle buluştu

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl BİL-EN Programı kapsamında öğrencilerle bir araya gelmeye devam ediyor.

Vali Şefik Aygöl sabah mesaisine Cumhuriyet İlkokulu'nda başladı. BİL-EN Programı kapsamında öğrencilerle buluşarak kitap okuyan Vali Aygöl, bir süre sohbet etti. Ardından öğrenciler Vali Aygöl ile geleceğe dair hedef ve planları hakkında konuştu. Öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelen Vali Aygöl, eğitim ve vizyon hakkında detaylı bilgiler alarak BİL-EN Projesinin öneminin bir kez daha altını çizdi.

Ardından bahçede çeşitli etkinliklere katılarak öğrencilerle eğlenceli vakit geçiren Aygöl, sabah mesaisine çocuklarla birlikte başlamanın mutluluğuna değindi. - BİLECİK