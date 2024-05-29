Bilecik Valisi Şefik Aygöl, öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, öğrencilerle buluştu

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, öğrencilerle buluştu

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, BİL-EN Programı kapsamında öğrencilerle bir araya gelerek kitap okudu, sohbet etti ve geleceğe dair hedef ve planları konuştu. Ayrıca öğretmenlerle bir araya gelerek eğitim ve vizyon hakkında bilgi aldı. Aygöl, çeşitli etkinliklere katılarak öğrencilerle eğlenceli vakit geçirdi ve sabah mesaisine çocuklarla birlikte başlamanın mutluluğunu yaşadı.

29.05.2024 10:31
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl BİL-EN Programı kapsamında öğrencilerle bir araya gelmeye devam ediyor.

Vali Şefik Aygöl sabah mesaisine Cumhuriyet İlkokulu'nda başladı. BİL-EN Programı kapsamında öğrencilerle buluşarak kitap okuyan Vali Aygöl, bir süre sohbet etti. Ardından öğrenciler Vali Aygöl ile geleceğe dair hedef ve planları hakkında konuştu. Öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelen Vali Aygöl, eğitim ve vizyon hakkında detaylı bilgiler alarak BİL-EN Projesinin öneminin bir kez daha altını çizdi.

Ardından bahçede çeşitli etkinliklere katılarak öğrencilerle eğlenceli vakit geçiren Aygöl, sabah mesaisine çocuklarla birlikte başlamanın mutluluğuna değindi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Valisi Şefik Aygöl, öğrencilerle buluştu - Son Dakika

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