Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün eşi Nazlı Aygöl, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşlılar ile bir araya geldi.

Nazlı Aygöl, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde büyüklerin ellerinden öperek, sohbet etti. Huzurevinde ikamet eden her bir yaşlı vatandaşla ilgilenen, sohbet eden Nazlı Aygöl, kendilerinden dualarını eksik etmemelerini istedi.

Yaşlı vatandaşlar ise; yapılan bu ziyaretten çok memnun kaldıklarını belirterek teşekkür etti. - BİLECİK