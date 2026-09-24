Bilecik Valisi Sözer, Oğulpaşa'da salça kazanı başına geçti, köylülerle hasat yaptı - Son Dakika
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Bilecik Valisi Sözer, Oğulpaşa'da salça kazanı başına geçti, köylülerle hasat yaptı

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Bilecik Valisi Sözer, Oğulpaşa\'da salça kazanı başına geçti, köylülerle hasat yaptı
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Bilecik Valisi Sözer, Osmaneli ilçesine bağlı Oğulpaşa Köyü'nde domates ve barbunya hasadına katıldı. Köy sakinleriyle sohbet edip taleplerini dinleyen Sözer, salça kazanının başına geçerek salça yaptı; üretimin ve alın terinin Bilecik'te en önemli değerlerden olduğunu söyledi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Oğulpaşa Köyü'nde salça kazanı başına geçti.

Vali Faik Oktay Sözer Bilecik'in Osmaneli ilçesi ve buna bağlı Oğulpaşa Köyü'nde domates ve barbunya hasadına katıldı. Köy sakinleriyle sohbet eden Vali Sözer, vatandaşların talep ve görüşlerini dinledi. Domates üretiminin yoğun olarak gerçekleştirildiği Oğulpaşa Köyü'nde salça yapımına da katılan Vali Sözer, salça kazanının başına geçerek vatandaşlarımızla birlikte salça yaptı.

Vali Sayın Sözer, üretimin ve alın terinin Bilecik'te en önemli değerlerinden olduğunu ifade ederek Oğulpaşa köylülerine misafirperverlikleri ve samimi sohbetleri için teşekkür etti.

Kaynak: İHA
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