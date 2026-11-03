Bilecik Valisi Sözer, tarımsal üretim ve çiftçi desteklerini Çetin Ayvalık\'la değerlendirdi

Bilecik'te tarımsal üretim için yeni adımlar masaya yatırıldı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık'tan kentte yürütülen tarımsal çalışmalar hakkında bilgi aldı. Görüşmede, tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik çalışmalar, çiftçilere sağlanan destekler ve devam eden projeler değerlendirildi. Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar'ın da eşlik ettiği görüşmede, köylerin ihtiyaç ve talepleri ile tarımsal üretime ilişkin konular gündeme geldi.

Vali Sözer, tarım ve hayvancılığın Bilecik ekonomisi açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Üreticilerimizin yanında olmaya, tarımsal üretimin geliştirilmesi ve köylerimizin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.