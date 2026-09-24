Bilecik Yenipazar'da yaklaşık 90 bin dönümlük ayçiçeği tarlasında hasat başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik Yenipazar'da yaklaşık 90 bin dönümlük ayçiçeği tarlasında hasat başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Yenipazar\'da yaklaşık 90 bin dönümlük ayçiçeği tarlasında hasat başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Yenipazar'da yaklaşık 90 bin dönümlük alanda ayçiçeği hasadı başladı. Kaymakam Yunus Emre Polat, Belkese ve Batıbelenören köylerinde üreticilerle bir araya gelerek rekolte ve sezonun gidişatına ilişkin bilgi aldı, bereketli bir hasat dönemi temennisinde bulundu.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde yaklaşık 90 bin dönüm alanda ayçiçeği hasadı başladı.

Yenipazar Kaymakamı Yunus Emre Polat, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Çetin Tokur ile birlikte Yenipazar ilçesine bağlı Belkese ve Batıbelenören köylerinde devam eden ayçiçeği hasadına katıldı. Tarlalarda çiftçilerle bir araya gelen Polat, ürün rekoltesi ve sezonun gidişatı hakkında üreticilerden bilgi aldı. Hasat çalışmalarına eşlik eden Kaymakam Polat, çiftçilerin emeklerini yerinde görerek üreticilerin talep ve beklentilerini dinledi.

Kaymakam Polat, "Üreticilerimizin alın terinin karşılığını aldığı, bereketli ve kazançlı bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum. Tüm çiftçilerimize afetlerden uzak, bol kazançlı ve bereketli bir hasat dönemi diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA
ÇiftçilikBilecikEkonomiGüncelYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fen laboratuvarının kimyasalları çöpte patladı Okulun yanında panik anları Fen laboratuvarının kimyasalları çöpte patladı! Okulun yanında panik anları
Yaşlı adamı ellerini zincirleyip ağaca bağladılar Yaşlı adamı ellerini zincirleyip ağaca bağladılar
Karadeniz’de av bereketi tezgaha yansıdı: Palamudun tanesi 50 lira Karadeniz'de av bereketi tezgaha yansıdı: Palamudun tanesi 50 lira
Fon krizinde uzmanlardan çarpıcı uyarı “Tasfiye yıllarca sürebilir“ Fon krizinde uzmanlardan çarpıcı uyarı! "Tasfiye yıllarca sürebilir"
’Siyasi parti broşürü’ cinayetinde karar 21 yaşındaki genci öldüren sanığa indirimli ceza 'Siyasi parti broşürü' cinayetinde karar! 21 yaşındaki genci öldüren sanığa indirimli ceza
Avukatın boğazına bıçak dayadı 7 yıl 1 ay hapisle serbest bırakıldı Avukatın boğazına bıçak dayadı! 7 yıl 1 ay hapisle serbest bırakıldı
11:47
Deprem nedeniyle Şanlıurfa’da eğitime 1 gün ara verildi
Deprem nedeniyle Şanlıurfa'da eğitime 1 gün ara verildi
11:42
Amedspor’a milli arada müjdeli haber Kasaya çuval çuval para girecek
Amedspor'a milli arada müjdeli haber! Kasaya çuval çuval para girecek
11:27
Galatasaray’dan puan almıştı, Süper Lig’de beklenmedik ayrılık
Galatasaray'dan puan almıştı, Süper Lig'de beklenmedik ayrılık
11:09
Şanlıurfa Valisi: Can kaybı yok, yıkım ihbarı da alınmadı
Şanlıurfa Valisi: Can kaybı yok, yıkım ihbarı da alınmadı
11:04
Trump’tan Şi’ye savaş uçaklı karşılama Yüzündeki ifade dikkat çekti
Trump'tan Şi'ye savaş uçaklı karşılama! Yüzündeki ifade dikkat çekti
10:58
Çok sayıda ilimizi sallayan deprem anı kamerada
Çok sayıda ilimizi sallayan deprem anı kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 12:09:58. #.0.3#
SON DAKİKA: Bilecik Yenipazar'da yaklaşık 90 bin dönümlük ayçiçeği tarlasında hasat başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei