Bilecik Yenipazar\'da yaklaşık 90 bin dönümlük ayçiçeği tarlasında hasat başladı

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde yaklaşık 90 bin dönüm alanda ayçiçeği hasadı başladı.

Yenipazar Kaymakamı Yunus Emre Polat, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Çetin Tokur ile birlikte Yenipazar ilçesine bağlı Belkese ve Batıbelenören köylerinde devam eden ayçiçeği hasadına katıldı. Tarlalarda çiftçilerle bir araya gelen Polat, ürün rekoltesi ve sezonun gidişatı hakkında üreticilerden bilgi aldı. Hasat çalışmalarına eşlik eden Kaymakam Polat, çiftçilerin emeklerini yerinde görerek üreticilerin talep ve beklentilerini dinledi.

Kaymakam Polat, "Üreticilerimizin alın terinin karşılığını aldığı, bereketli ve kazançlı bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum. Tüm çiftçilerimize afetlerden uzak, bol kazançlı ve bereketli bir hasat dönemi diliyorum" dedi.