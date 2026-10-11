Bilecik Yenipazar Kaymakamı Polat, Tohumlar ve Sorguncukahiler'de talepleri dinledi - Son Dakika
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Bilecik Yenipazar Kaymakamı Polat, Tohumlar ve Sorguncukahiler'de talepleri dinledi

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Bilecik Yenipazar Kaymakamı Polat, Tohumlar ve Sorguncukahiler\'de talepleri dinledi
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Bilecik'in Yenipazar ilçesi Kaymakamı Yunus Emre Polat, Tohumlar ve Sorguncukahiler köylerinde vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Polat, vatandaşların yanında olmaya ve ihtiyaçların çözümü için kurumlarla koordineli çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Bilecik'in Yenipazar ilçesi Kaymakamı Yunus Emre Polat, köylerde vatandaşlarla bir araya gelerek köylerin ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Kaymakam Polat, Tohumlar ve Sorguncukahiler köylerinde vatandaşlarla sohbet ederek bölgenin ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Görüşmelerde vatandaşların talep ve beklentileri de değerlendirildi. Programda Kaymakam Polat'a İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen H. İbrahim Bayrakçı, Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) Müdürü Osman Aygüneş ve İlçe Tarım Müdürü Çetin Tokur eşlik etti.

Yenipazar Kaymakamı Yunus Emre Polat, "Köylerimizde vatandaşlarımızla bir araya gelerek talep ve ihtiyaçlarını doğrudan kendilerinden dinliyoruz. İlçemizin her noktasında vatandaşlarımızın yanında olmaya, ihtiyaçların çözümü için ilgili kurumlarımızla koordineli şekilde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA
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