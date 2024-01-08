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Bilecik-Yenişehir Yolu Bu Ay Sonunda Tamamlanacak - Son Dakika
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Bilecik-Yenişehir Yolu Bu Ay Sonunda Tamamlanacak

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 16 yıl önce yapımına başlanan 37 kilometrelik Bilecik-Yenişehir yolunun bu ay sonunda tamamlanacağını müjdeledi. Vali Aygöl, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile yaptığı görüşmede yolun tamamlanmasını istediğini belirtti ve açılışın Ocak ayı sonunda gerçekleşeceğini söyledi. Bilecik'i Bursa ve Ege Bölgesi'ne bağlayan bu yolun önemine dikkat çeken Vali Aygöl, Karayolları çalışmalarının ertelenip Yenişehir Yolu'nun bitirilmesi için yoğunlaşılması gerektiğini ifade etti.

Bilecik-Yenişehir Yolu Bu Ay Sonunda Tamamlanacak
08.01.2024 - 13:51,
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 16 yıl önce yapımına başlanan 37 kilometrelik Bilecik- Yenişehir yolunda sona gelindiği söyleyerek, yolun bu ay sonunda tamamının biteceğin müjdesini verdi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile görüştüğünü ve kendisinden yıllardır bitmeyen Bilecik-Yenişehir yolunda tamamlanmasını istediğini söyledi. Yolun büyük bir kısmının bitmesi sadece kısa bir mesafe kaldığını anlatan Vali Aygöl, açılışın Ocak ayı sonunda gerçekleşeceğini söyledi.

Öte yandan Bilecik'i Bursa ve aradan Ege Bölgesine bağlayan bu yolun önemine değinen Vali Aygöl, Bakan Uraloğlu'na gerekirse Karayolları çalışmalarının ertelenip Yenişehir Yolunun bitirilmesi için yoğunlaşılması gerektiğini söyledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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