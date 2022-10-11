Bilecik yerel haberi | Başkan Yaman'dan Söğüt teması - Son Dakika
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Bilecik yerel haberi | Başkan Yaman'dan Söğüt teması

11.10.2022 10:36
Bilecik yerel haberi | Başkan Yaman'dan Söğüt teması

Bilecik haberleri: Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever'i ziyaret etti.

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever'i ziyaret etti.

Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever'e gerçekleştirmiş olduğu ziyarette Başkan Yaman'a, Söğüt AK Parti İlçe Başkanı Salim Avcı eşlik etti. Ziyaret esnasında gündemdeki konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Yaman, Başkan Sever'in göstermiş olduğu ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti. Başkan Sever ise; ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek çalışmalarında başarılar diledi. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Mustafa Yaman, İsmet SEVER, Bayırköy, Söğüt, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik yerel haberi | Başkan Yaman'dan Söğüt teması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik yerel haberi | Başkan Yaman'dan Söğüt teması - Son Dakika
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