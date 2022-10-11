Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever'e gerçekleştirmiş olduğu ziyarette Başkan Yaman'a, Söğüt AK Parti İlçe Başkanı Salim Avcı eşlik etti. Ziyaret esnasında gündemdeki konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Yaman, Başkan Sever'in göstermiş olduğu ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti. Başkan Sever ise; ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek çalışmalarında başarılar diledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Mustafa Yaman, İsmet SEVER, Bayırköy, Söğüt, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Bilecik yerel haberi | Başkan Yaman'dan Söğüt teması - Son Dakika

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