Bilecik yerel: Osmaneli Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkıyor - Son Dakika
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Bilecik yerel: Osmaneli Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

20.10.2022 10:34
Bilecik yerel: Osmaneli Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

Bilecik habere göre Osmaneli Belediyesi doğal ortam içinde barınma alanları yaparak sokak hayvanlarına sahip çıkıyor.

Osmaneli Belediyesi doğal ortam içinde barınma alanları yaparak sokak hayvanlarına sahip çıkıyor.

Osmaneli'nde Beşevler Köyü ile Arapuçtu mevkii sokak hayvanlarının en yoğun olduğu bölge olarak tespit edildi. Doğal ortamda ve bilmedikleri alanda sahipsiz kalan sokak hayvanlarına da Osmaneli Belediyesi sahip çıkıyor.

Osmaneli Belediyesi hayvanların barınağı ve onları yağmurdan, soğuktan koruyacak önlemleri alarak yiyecek ihtiyacını da yerinde karşılıyor. Ayrıca sokak hayvanlarını sağlıklı yaşamaları için hayvan hastanesinde gerekli bakımlarını ve ihtiyaçlarını gideriyor. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin hayvan severleri yem bağışına davet ederek "Hayvan barınağımız ve hayvan hastanemiz ile örnek belediyeyiz. Ancak artan maliyetler için hayvan severlerden destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Şahin, projelerine destek veren Dost Hayvanları Koruma Derneği'ne teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Bilecik yerel: Osmaneli Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkıyor - Son Dakika

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