Bilecikli berber Tahir Dere, tıraş için gelen öğrencilere okul seti sürprizi yaptı

Bilecik'te erkek berberliği yapan Tahir Dere, yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına az bir süre kala traş olmaya gelen çocuklara içerisinde kalem, silgi, kalemtıraş ve not kağıdı bulunan özel eğitim setleri hediye ediyor.

Yıllardır mesleğini sürdüren Dere, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi iş yerine gelen öğrencilere küçük bir hatıra bırakmak amacıyla içerisinde kalem, silgi, kalemtıraş ve not kağıdı bulunan özel eğitim setleri hazırlattı. Çalışmanın ticari bir kampanyadan çok çocuklara okul heyecanında küçük bir mutluluk yaşatmak amacı taşıdığını belirten Tahir Dere, "Bir çocuğun yüzündeki tebessüm bazen yapabileceğimiz en güzel reklamdan daha değerlidir. Esnaf yalnızca ticaret yapan değil, yaşadığı şehre ve insanına dokunan kişidir. Çocuklarımızın yeni eğitim dönemine küçük de olsa güzel bir hatırayla başlamasını istedik." dedi.

Mesleğinin sosyal yönüne önem verdiğini ifade eden Dere, yerel esnafın imkanları ölçüsünde çocuklara, gençlere ve topluma yönelik benzer çalışmalar yapmasının dayanışma kültürünü güçlendireceğini söyledi.