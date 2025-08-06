Bilecikli Sporculardan Demir\'e Ziyaret

Afyonkarahisar'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Müsabakalarında derece elde eden Bilecikli sporcular, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'i makamında ziyaret etti.

Müsabakalarda başarılı sonuçlara imza atan Elifsu Durak, Zehra Zeren Öztürk, Beril Hupal ve İnci Su Kayıkçı ile antrenörleri Uğur Özdemir, ziyarette İl Müdürü Demir'e süreç hakkında bilgi verdi. Sporcularla tek tek ilgilenen ve onları tebrik eden Demir, "Bilecik'in adını sporla duyuran gençlerimizle gurur duyuyoruz. Elde edilen başarılar, azim ve disiplinin bir sonucudur. Antrenörümüz Uğur Özdemir'i ve sporcu kardeşlerimizi yürekten kutluyorum" dedi. - BİLECİK