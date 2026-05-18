Bilecik\'te 250 kişi ile yağmur duası yapıldı

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Muratdere köyünde yaklaşık 250 vatandaşın katılımıyla yağmur duası programı düzenlendi.

BEREKETLİ SEZON İÇİN DUA ETTİLER

Programa Bilecik AK Parti Milletvekili Halil Eldemir de katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, kuraklık yaşanmaması ve bereketli bir sezon geçirilmesi için dualar edildi.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINDI

Gerçekleştirilen faaliyet kapsamında bölgede güvenlik tedbirleri alınırken, program herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan sona erdi.