Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Muratdere köyünde yaklaşık 250 vatandaşın katılımıyla yağmur duası programı düzenlendi.
Programa Bilecik AK Parti Milletvekili Halil Eldemir de katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, kuraklık yaşanmaması ve bereketli bir sezon geçirilmesi için dualar edildi.
Gerçekleştirilen faaliyet kapsamında bölgede güvenlik tedbirleri alınırken, program herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan sona erdi.
Son Dakika › Yerel › Bilecik'te 250 kişi ile yağmur duası yapıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)