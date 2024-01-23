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Bilek güreşi şampiyonu Gökhan Seven'e akülü araba hediye edildi - Son Dakika
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Bilek güreşi şampiyonu Gökhan Seven'e akülü araba hediye edildi

Ülkemizi defalarca bilek güreşi şampiyonalarında temsil eden Gökhan Seven'e Erzurum Valiliği tarafından akülü araba hediye edildi. Gökhan Seven, bebekliğinde geçirdiği hastalık nedeniyle tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalmıştı.

Bilek güreşi şampiyonu Gökhan Seven\'e akülü araba hediye edildi
23.01.2024 - 09:47,  Güncelleme: 09:49
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Ülkemizi defalarca bilek güreşi şampiyonalarında temsil eden Gökhan Seven'e akülü araba hediye edildi.

Erzurum Valiliği himayesinde Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, şampiyon sporcu Gökhan Seven'e akülü arabasını teslim etti. Gökhan Seven, bebekliğinde geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle tekerlekli sandalye ile yaşamak zorunda kaldı. Sporu hayatının temel noktasına alan Gökhan Seven, ilk dünya şampiyonasını Brezilya'da kazandı. 23 yıldır bilek güreşi yapan, Türkiye'nin adını bilek güreşinde dünyaya duyuran, her iki kolda sayısız Türkiye şampiyonluğu elde eden bedensel engelli Gökhan Seven, çeşitli sıkletlerde 13 Dünya, 12 Avrupa, 2 Asya ve 2 Combat şampiyonluğuna sahip. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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