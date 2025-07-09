Bilim Kafe Altınbulak\'ta

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Bilim İletişimi Ofisi tarafından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda düzenlenen Bilim Kafe etkinliği 27 Haziran tarihinde Altınbulak'ta mahalle sakinleriyle buluştu.

Üniversitelerde üretilen bilimsel bilginin toplumun tüm kesimlerine ulaştırılmasını amacıyla YÖK'ün koordinasyonuyla 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen program kapsamında ETÜ'lü akademisyenler bilimi Yakutiye ilçesine bağlı Altınbulak Mahallesi'ndeki çiftçilerle, vatandaşlarla ve çocuklarla buluşturdu.

Yoğun ilgi gösterilen programda konuşan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, bilim kafe etkinliklerinin üniversiteler ve toplum arasındaki köprüyü daha da güçlendireceğine dikkat çekerek: "Bu programlarla amacımız, üniversitelerdeki bilimsel birikimi kampüslerden çıkararak sokaklara, mahallelere, tarlaya, kahvehaneye, kent meydanlarına taşımak. Çünkü bilim sadece laboratuvarlarda ya da dersliklerde değil, hayatın her alanında bizlerle beraber. Bugün Altınbulak Mahallesi'nde MUCİTPARK Bilim ve Fikir Atölyemiz çocuklarımızı bilimle buluştururken çiftçilerimiz tarımda verimi artırmak için yapılması gerekenler hakkında bilgi sahibi oldu. Öte yandan hanımlar ise kadın hastalıkları konusunda belki de ilk kez bu kadar kapsamlı bilgiler edindi. Bilimi toplumun her kesiminden vatandaşımızla buluşturmaya ve yeni dostluklar kurmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Yoğun katılımın olduğu etkinlikte, ETÜ Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. İsmail Bezirğanoğlu tarım teknolojileri ve bio tarım konularında çiftçilerin sorularını yanıtlayarak sürdürülebilir üretim, verimli tarım teknikleri ve yerel üretimin önemi hakkında bilgi verdi. Sağlık Bilimleri Faültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Metin ise kadın hastalıklarında erken teşhisin hayati önemine ve nelere dikkat edilmesi gerektiğine değindi.

Etkinliğin en renkli bölümünü ise minikler oluşturdu. Çocuklar, MUCİTPARK tarafından kurulan bilim atölyelerinde deneyler yaparak bilime dokundu, keşfetmenin ve soru sormanın keyfini yaşadı. - ERZURUM