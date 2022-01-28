Bilim ve Tiyatro Şenliğine üç günde binlerce öğrenci akın etti - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediyesi, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı yarıyıl tatilinin tadını çıkarmak isteyen öğrenciler için Bilim ve Tiyatro Şenliği düzenledi. Öğrenciler bilim atölyeleri ile bilimin eğlenceli yanlarını tanıyarak hem eğlenip hem öğrenirken çocuk tiyatroları ile de tatillerine keyif katıyorlar.

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen şenlik kapsamında, tatil boyunca her gün Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliklere üç günde binlerce öğrenci akın etti. Çocuklar Bilim ve Tiyatro Şenliği ile hem tatillerini verimli bir şekilde geçirerek yeni şeyler öğrenmenin hem de yeni arkadaşlıklar edinmenin mutluluğunu yaşıyor.

Yarıyıl tatili boyunca her gün devam edecek olan etkinliklere katılım için biletler YKB gişesinden temin edilebilecek. Ayrıca Süleymanpaşa Belediyesi Ak Çözüm Merkezi'nden şahsen ya da 0 282 259 59 59 numaralı Çağrı Merkezi'nden kayıt yaptırılabilecek. Bilgi almak için 1334 dahili numaradan Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Kulübü'ne ulaşabilirsiniz.

Etkinlik takvimi

28 Ocak ve 4 Şubat Cuma tarihlerinde Bilim Atölyeleri yapılacak. Atölyeler için kontenjan söz konusu olduğu için önceden kayıt yaptırma zorunluluğu bulunuyor. Seanslar 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 ve 15.00 saatlerinde düzenlenecek ve katılım sınırlı olacak. 2 Şubat'ta Bilim Gösterisi ile öğrenciler hem okulda öğrendikleri bilgileri pekiştirecek hem de eğlenceli vakit geçirecek. 3 Şubat'ta ise ünlü Alman masalı Bremen Mızıkacıları'ndan aynı isimle uyarlanan çocuk tiyatrosu izleyicilerin karşısında olacak. Bu oyun da 13.00 ve 15.00'da iki seans olarak izlenebilecek. 31 Ocak'ta Kaplumbağa ve Tavşan, 1 Şubat'ta ise Vızvız Arı Bazi isimli çocuk oyunları da 13.00 ve 15.00 olmak üzere iki seans şeklinde sahnelenecek. - TEKİRDAĞ