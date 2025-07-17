Bilirkişi Düzenlemesi Danıştay Tarafından İptal Edildi - Son Dakika
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Bilirkişi Düzenlemesi Danıştay Tarafından İptal Edildi

Bilirkişi Düzenlemesi Danıştay Tarafından İptal Edildi
17.07.2025 10:39
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Danıştay, bilirkişilerin kusur oranı belirlemesini yasaklayan düzenlemeyi iptal etti.

Adalet Bakanlığı'nın, bilirkişilerin kusur oranı belirlemesini yasaklayan düzenlemesi Danıştay tarafından iptal edildi. Karar, özellikle teknik içerikli dava dosyalarında bilirkişilerin işlevselliğini artıracak önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Danıştay, Adalet Bakanlığı tarafından getirilen ve bilirkişilerin kusur oranını belirmesini yasaklayan düzenlemeyi iptal etti. Danıştay'ın iptal kararını değerlendiren Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Coşgun, söz konusu yasağın bilirkişilik kurumunun temel görev alanını sınırlandırdığını belirterek "Teknik bilirkişilerin asli veya tali kusuru değerlendirmeden sağlıklı bir görüş sunması mümkün değil. Bu yasak, uzman görüşünü zayıflatıyor, mahkemeye katkıyı engelliyordu. Danıştay, yerinde bir kararla bu yanlışı düzeltti" ifadelerini kullandı.

"Davayı biz açtık, Danıştay hak verdi"

Antalya Bilirkişilik Bölge Kurulu'na kayıtlı bir makine mühendisi olan Dr. Coşgun, düzenlemenin iptali için dava açan isim olduğunu belirtti. Coşgun, "Kusur oranı belirlediğimiz için uyarı cezası aldık. Rehber ilkenin hukuka aykırı olduğunu düşünerek Danıştay'a başvurduk. Danıştay 10. Dairesi bizi haklı buldu ve ilgili maddeyi iptal etti" şeklinde konuştu.

Danıştay: "Teknik değerlendirme hukuki nitelendirme değildir"

Kararda, bilirkişilerin hukuki değil teknik değerlendirme yaptığı vurgulandı. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu'na atıfta bulunularak, "Bilirkişinin teknik bilgiyi somut olaya uygulayarak ulaştığı kusurluluk değerlendirmesi, yasalarla verilen yetki kapsamındadır. Bu nedenle söz konusu sınırlama kanunlara aykırıdır ve iptali gereklidir" denildi.

Mahkemelerde teknik katkı güçlenecek

Dr. Ahmet Coşgun, kararın sadece bilirkişileri değil, tüm yargı sistemini ilgilendiren bir gelişme olduğunu vurgulayarak: "Bilirkişiler artık görüşlerini sansürlemeden ifade edebilecek. Bu da özellikle trafik kazaları, iş kazaları ve sigorta uyuşmazlıkları gibi teknik boyutu ağır davalarda mahkemelerin daha sağlıklı karar vermesini sağlayacak" dedi.

Danıştay'ın iptal kararıyla birlikte bilirkişiler artık teknik bulgulara dayanarak kusur oranı belirleyebilecek. Mahkemeler ise bu raporları dikkate alarak karar verebilecek. Böylece dava süreçlerinde daha objektif, teknik açıdan güçlü ve adil kararların önü açılmış olacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilirkişi Düzenlemesi Danıştay Tarafından İptal Edildi - Son Dakika

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