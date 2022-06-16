BİMFED'ten Mutki'deki bütün köylere giyim yardımı

Bitlis Mutki Dernekler Federasyonu (BİMFED) Mutki'de bulunan bütün köylerdeki çocuklara giyim yardımı yapacak.

Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı yaklaşık 70 köyde bulunan 3 bin civarı ilkokul öğrencisine BİMFED giyim yardımında bulunacak. Konuyla ilgili olarak ilçede Mutki Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan, Belediye Başkanı Vahdettin Barlak, BİMFED Başkanı Ferat Bulut ve 70 köy muhtarının katıldığı bir kahvaltı programı düzenlendi. Mutki Kaymakamı ve belediye başkanı ile istişarelerde bulunarak giyim yardımı yapacak olan BİMFED Başkanı Bulut, ileriki zamanlarda ise başarılı öğrencilere de eğitimlerinde destek olacaklarını ifade etti. Mutki Kaymakamlığında yapılan toplantıda konuşan Bulut, "Daha önce verdiğimiz sözleri yerine getirmek anlamında proje gerçekleştirdik. Bu amaçla Mutki'de 70 köye ayırt etmeksizin ilkokuldaki çocuklarımıza yapılacak olan 3 bin kişi hedefli bir giyim organizasyonu için Kaymakamımızla birlikte inşallah vaatlerimizi yerine getireceğiz. Biz Mutki'nin hizmetkarı olarak geldik. BİMFED olarak memleketimiz için neler yapabiliriz diye İstanbul'da da bir araya geldik. Bir araya gelişimiz çok güzel ses getiren bir toplantı oldu. Doyduğumuz yerden doğduğumuz yerlere ne yapabiliriz elimizden ne gelir, karınca kararınca yapabileceklerimiz için sayın kaymakamım ve belediye başkanımla da istişare ederek bir çalışmanın içeriğine girdik. Bu toplantıya öncülük eden kaymakamımıza ve toplantımıza iştirak eden bütün katılımcı muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Düzenlenen programın ardından BİMFED Başkanı Ferat Bulut, Mutki Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan ve Belediye Başkanı Vahdettin Barlak'ı makamında ziyaret ederek plaket takdiminde bulundu. - BİTLİS